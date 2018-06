E venne il giorno della finale. La terza edizione del «#Gazzetta Music Contest», indubbiamente il più importante contest per talenti del Sud, è giunto ormai al rush conclusivo. Sabato 2 giugno, alle 18.30, presso il centro commerciale Mongolfiera di Bari-Japigia, saliranno sul palco i 10 gruppi e solisti selezionati dalla giuria tecnica e da una giura popolare su 234 proposte. Ad esibirsi live davanti a una giuria di giornalisti, addetti ai lavori e professionisti del mondo della musica saranno Laura Pizzarelli, Luca Piscitelli, Turco (i più votati on line), Mc Sound, Walter Celi, Misga, The Klaudia Kall, Il Palpito dell'Uno, Flows (selezionati da una giuria tecnica).

L'ultima parola, dunque, spetterà ai giurati Ugo Sbisà, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Piero Lombardo, songwriter dei Camera Soul, Marco Rossi, discografico di Azzurra Music, Roberta Marchese, singer del progetto Amanhecer, Carmine Tundo voce maschile e musicista de La Municipàl.

Quattro ore di spettacolo, con inizio alle 18.30 per un grande evento gratuito. Lo spettacolo finale, che sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, prevede la presenza anche di ospiti tra cui gli Easy Funk, vincitori dell’edizione 2017 del contest e freschi di pubblicazione del loro primo album.

Tra gli altri ospiti dello show, La Municipàl, una delle più interessanti realtà della scena indie nazionale. Ulteriore proposta, all’insegna della qualità, il trio Amanhecer con tre artisti di comprovata esperienza in un singolare progetto tra jazz e teatro con Pippo Lombardo al piano, Roberta Marchese alla voce, Vito Lopriore nel ruolo di voce recitante. L’intero festival si avvale della collaborazione di Puglia Sounds, Medimex, Azzurra Music e Cube Comunicazione.

Il premio finale per i vincitori dell’edizione 2018 consiste nella realizzazione di un CD in 1000 copie, nella produzione di un videoclip con videomaker in teatro di posa, e nella partecipazione a uno degli eventi finali del Medimex 2018. (n. pe.)