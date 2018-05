Regione Puglia, consiglieri assenti:saltano i debiti fuori bilancio

Il Consiglio regionale della Puglia per la seconda volta consecutiva, in una seduta ordinaria, non riesce a trovare la maggioranza qualificata per l’approvazione dei debiti fuori bilancio. Nelle seduta di oggi, come in quella del 22 maggio scorso, la votazione è risultata infruttuosa non avendo conseguito il quorum dei 26 voti necessari all’approvazione.