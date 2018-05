La Corte di appello federale ha confermato la sentenza con cui in primo grado sono stati inflitti dal tribunale federale due punti di penalizzazione al Bari per il presunto ritardato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps del bimestre gennaio-febbraio 2018. La decisione del Collegio (Prof. Sergio Santoro, Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Patrizio Leozappa, componenti) conferma insomma la scelta del campo del Cittadella per disputare la gara valida per la qualificazione in semifinale per i playoff. La sentenza, di cui si conosce solo il dispositivo, conferma la inibizione per tre mesi anche per il presidente del club, Cosmo Giancaspro.

Dal club veneto, intanto, arrivano segnali distensivi, per bocca del suo presidente, che in una intervista alla Gazzetta spiega le ragioni della loro posizione tentando di placare l'ira dei tifosi baresi.

Sulla vicenda, infatti, le tifoserie biancorosse hanno alzato le barricate per le limitazioni alla vendita dei biglietti imposte dal Cittadella. «Al di là dell’esiguo numero di tagliandi messo a disposizione per gli ospiti (1.144 posti a fronte dei 1.467 concessi ai foggiani), l’apertura della vendita per il settore ospiti nelle sole rivendite della regione Puglia, escludendo la vendita online e nelle rivendite di tutta Italia, impedirebbe ai baresi residenti nelle altre regioni italiane di poter assistere alla gara nel settore a loro dedicato. Il Cittadella, inoltre, concederebbe ai propri abbonati la prelazione per l’acquisto di un biglietto per se stessi e di addirittura altri tre biglietti: lo stadio, così, andrebbe sold-out prima dell’apertura della vendita libera impedendo ai supporter biancorossi non residenti in Puglia ogni modalità di acquisto di tagliandi. Il Tombolato non è a norma per la categoria ed è utilizzato solo su deroga della Lega». Il manto erboso del Cittadella è arrivato quartultimo nella graduatoria sui campi della B.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione al match: lavorano a parte gli acciaccati Cissè, Andrada e D’Elia, nonché gli infortunati Morleo e Salzano.