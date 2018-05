Penalista di Cerignola aggredito e rapinato in casa

CERIGNOLA (FOGGIA) - Ha fruttato circa 20mila euro la rapina compiuta nell’abitazione di un penalista cerignolano del quale la polizia non ha fornito l’identità. La vittima è stata aggredita e legata.

Ieri sera, al ritorno a casa, il penalista ha trovato nella sua villetta, in camera da letto, tre malviventi col volto coperto, due dei quali armati con pistola e cacciavite, che stavano rovistando ovunque. I banditi, dopo averlo aggredito e legato, gli hanno sottratto i 2.000 euro in contanti che aveva in tasca, e gli oggetti di valore che hanno trovato, per un valore di circa 20.000 euro. Sull'episodio indagano agenti del commissariato di polizia.