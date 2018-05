Il Paese visto dall’America: «Preoccupano i filorussi»

Andrea Mantineo, direttore di «America Oggi», unico giornale in lingua italiana negli States, iniziamo dal voto del 4 marzo. Come è stato percepito in America?

«Dagli analisti con una certa preoccupazione e non solo per la lunga fase di stallo che ancora oggi blocca il Paese. Il punto è che sono cambiati gli interlocutori istituzionali e questo genera sempre una qualche apprensione».

Non sarà che, ad incidere, è soprattutto l’inclinazione (a vario titolo) filorussa di Lega e M5S?

«Sì non c’è dubbio, questo pesa. Mentre la Cina è un competitor economico e finanziario, qui la Russia è percepita invece come il nemico numero uno. Sembra una prosecuzione pedissequa della Guerra Fredda, quasi l’Unione Sovietica fosse ancora in piedi. D’altronde per chi continua a ritenere l’America il poliziotto del mondo questo è inevitabile».

Secondo Steve Bannon, ex stratega di Trump, la spinta che ha permesso l’affermazione di Lega e M5S è la stessa che ha premiato l’attuale presidente americano. Concorda?

«Di fondo la spinta populista è sempre la stessa. Ma c’è una enorme differenza fra il voto italiano e quello Usa».

Quale?

«Gli italiani hanno bocciato il governo in carica, cioè quello del Pd, anche alla luce di una situazione economica che continua ad essere critica. Quindi il voto è giustificato. In America, no. Con Obama c’era stata una ripresa, eppure la gente si è rivolta a Trump».

Salvini non smette di lodarlo. Crede che ci sia una reale affinità tra i due?

«Nello stile, direi. Entrambi non hanno peli sulla lingua, ma Trump è molto più bugiardo di Salvini. Nell’ultimo periodo, come rilevato da studi sulla comunicazione, è riuscito a inanellare, tra social e dichiarazioni, ben tremila bugie certificate. Un bel record».

E veniamo ai grillini. Di Maio è riuscito ad accreditarsi con i suoi numerosi viaggi all’estero?

«Di certo non ha avuto la possibilità di incontrare il Presidente, ma si è fatto conoscere nei centri di potere, lì dove essere presenti ha un peso. Di Maio non è più uno sconosciuto negli ambienti che contano e, se dovesse andare al governo, raccoglierà quanto seminato».

Il voto degli italiani all’estero ha premiato i partiti «tradizionali», FI e Pd su tutti. E il Nordamerica non ha fatto eccezione. Come mai?

«Molti italiani sono qui da tempo e dunque conservano i propri riferimenti, seppur un po’ datati. E i nuovi movimenti non hanno investito granché nel voto all’estero».

Stringiamo sugli Stati Uniti. La politica dei dazi, che destra molta preoccupazione in Europa, permette a Trump di conservare il suo elettorato di riferimento?

«Sia la politica dei dazi che la riforma fiscale hanno sostenitori e detrattori. Non c’è dubbio, però, che soprattutto la prima abbia compattato intorno a Trump il consenso degli operai. I grandi analisti continuano invece ad incalzarlo sul problema del debito ».

E la scia di morti a Gaza, dopo lo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme, che reazioni provoca nell’opinione pubblica?

«La grande stampa è dalla parte del Presidente perché qui pesa enormemente la lobby ebraica. Sono quelli che hanno premuto per stracciare l’accordo con l’Iran sul nucleare. Ma, attenzione, l’America non è un monolite. Le voci dissonanti non sono poche».

Leonardo Petrocelli