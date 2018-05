BARI - È uscito Don’t Stop, il singolo degli Easy Funk, band vincitrice del #Gazzetta Music Contest 2017. Il singolo anticipa l'uscita del CD prevista per il prossimo 1° giugno. Il premio messo in palio da La Gazzetta del Mezzogiorno consisteva nella realizzazione del CD e del video, e nella promozione dello stesso attraverso i nostri canali. E in soli cinque giorni il video su Youtube ha raggiunto le 200.000 visualizzazioni. Don’t Stop è’ disponibile su Youtube, Spotify e iTunes, prodotto e distribuito da Azzurra Music.

LA STORIA - Il collettivo pugliese, composto da Zekka, Meta, Gia Young e Leontino Gobest,si è formato dopo percorsi individuali, fatti di collaborazioni con altri artisti nazionali e internazionali e partecipazioni attive in altri progetti, durante i quali hanno acquisito un’esperienza decennale in ambito musicale che li ha portati dagli studi ai palchi e alle radio del Sud Italia.

Nel 2015, per una serie di coincidenze, hanno iniziato a condividere le proprie idee, decidendo di andare avanti con un unico progetto che unisce rap e reggae al funk e all’elettronica, prendendo il nome di Easy Funk.

Easy rappresenta il mood con il quale i quattro hanno deciso di approcciare alla musica ma soprattutto la vita. Funk è il genere che li ha uniti per la prima volta su una composizione di Leontino Gobest, nel brano Con Noi, che da subito ha suscitato interesse. Hanno partecipato a vari eventi in diversi club italiani e piazze.

Grazie al suggerimento di Giuseppe Aversa hanno deciso di partecipare al Gazzetta Music Contest sbaragliando la concorrenza e conquistando pubblico e membri della giuria, tra i quali Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Hanno realizzato quindi il loro omonimo primo album ufficiale, dal quale è estratto il singolo Don't stop.

L’album Easy funk verrà ufficialmente pubblicato l'1 Giugno 2018, in coincidenza con la finale del #Gazzetta Music Contest edizione 2018. Durante l’evento, la band si esibirà in qualità di vincitore della scorsa edizione. Con questo album gli Easy Funk raccolgono i primi frutti delle loro esperienze artistiche e si buttano nell’arena discografica nazionale con un sound ricco di influenze che ben sintetizza il melting pot musicale odierno.