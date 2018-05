Elezioni amministrative, si vota in 45 Comuni pugliesi e 13 lucani

BARI - Si terranno in 772 Comuni le elezioni amministrative delle Regioni a statuto ordinario in programma domenica 10 giugno per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. L'eventuale turno di ballottaggio, previsto per i 110 Comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà domenica 24 giugno. I Comuni cosiddetti inferiori (con meno di 15mila) sono 662.

In Puglia si andrà al voto in 45 città (capoluoghi di Barletta e Brindisi compresi). Sono 671.963 gli elettori aventi diritto. In Basilicata saranno coinvolti 13 Comuni e 54.852 elettori.

In provincia di Bari si andrà alle urne in 8 Comuni (Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Noci e Toritto, unico Comune sotto i 15mila abitanti con sindaco e Consiglio eletti già il 10 giugno).

Sono 3 invece i Comuni della Bat (Barletta, Bisceglie superiori e Margherita di Savoia inferiori), 8 quelli della provincia di Brindisi (Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana e Oria superiori, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna inferiori) 10 quelli del Foggiano (San Nicandro Garganico superiore e gli altri inferiori: Anzano di Puglia, Bovino, Carapelle, Faeto, Peschici, Pietramontecorvino, San Marco La Catola, San Paolo di Civitate, Vico del Gargano), 10 in provincia di Lecce (Alezio, Giurdignano, Montesano Salentino, Salve, San Donato di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Spongano, Squinzano e Vernole, tutti inferiori), 6 in provincia di Taranto (anche qui tutti inferiori: Crispiano, Lizzano, Monteiasi, Palagianello, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe).

Per quanto riguarda la Basilicata, si voterà solo in Comuni con meno di 15mila abitanti. Nel Materano si sceglierà il sindaco a Tricarico, nel Potentino si aspettano i responsi ad Atella, Castelluccio Superiore, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda, e Vaglio Basilicata.