Il percorso assistenziale della donna con tumore al seno può contare sul nuovo centro di senologia multidisciplinare del Policlinico di Bari, supportato da 13 unità operative universitarie ed ospedaliere. La breast care unit è stata presentata oggi alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del commissario straordinario del Policlinico, Giancarlo Ruscitti, e del rettore dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio.

«Il tumore al seno ha un’incidenza che sta aumentando e tuttavia - ha spiegato la coordinatrice del centro, Carmela Giardina - bisogna considerare che viene curato meglio, per cui oggi le sopravvivenze e la guarigioni sono decisamente più elevate rispetto al passato. Evidenze scientifiche dimostrano che le donne curate presso strutture multidisciplinari come questa hanno dei percorsi più favorevoli in termini di qualità di vita». Percorsi di assistenza che permettono alle donne - è emerso - di essere seguite da una équipe di specialisti dedicati, con le terapie più innovative e secondo i più alti standard europei, e di essere curate nell’ambito dei cosiddetti percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. Percorsi - è stato sottolineato - che dedicano attenzione anche all’accoglienza della paziente, alla completezza della presa in carico ed all’integrazione con il coinvolgimento dei medici di famiglia. La breast care unit del Policlinico è inoltre già pronta a dialogare con la nascente rete oncologica pugliese. Tra i punti di forza del centro di senologia ci sono anche le "stanze rosa», ambienti in cui le pazienti hanno la possibilità di dialogare con gli specialisti sul percorso terapeutico chirurgico e postchirurgico.

«La Puglia sta facendo un lavoro importante - ha sostenuto Emiliano - per costruire un breast unit network ed una delle disposizioni che daremo a breve sarà di concentrare tutti gli interventi in questa rete organizzata che gestisce le pazienti con grande attenzione».