Stabilizzazioni, già 1355 domande

BARI - Ecco i primi numeri dell’avvio dell’iter per le stabilizzazioni dei lavoratori pugliesi nella Sanità pubblica: ieri erano già 1355 i lavoratori che hanno fatto domanda per vedere trasformato il proprio contratto precario in un accordo a tempo indeterminato nelle Asl o negli ospedali regionali. Secondo una prima stima il numero delle domande potrebbe non corrispondere a quello degli assunti perché alcuni lavoratori possono aver fatto domanda in più di una azienda, riservando successivamente di indicare la sede prescelta.

Per l’assessorato alla Sanità si tratta di una operazione occupazionale che non ha precedenti in Puglia, mentre solo tra il 2004 e il 2006 furono sanate le posizioni di alcuni consulenti: il percorso di stabilizzazione sarà coerente con le disposizioni presenti nel Decreto Madia. Per avere accesso agli elenchi dei potenziali stabilizzati, i richiedenti devono aver maturato lo status come lavoratori per almeno tre anni - dal 2012 - in aziende sanitarie pubbliche (possono aver avuto contratti anche in altre regioni), e la soglia dei tre anni può essere raggiunta anche con contratti non continuativi. I primi numeri delle stabilizzazioni, che restano ancora provvisori e in fase di aggiornamento sui siti web delle aziende sanitarie, rivelano che ci sono 897 infermieri che aspirano alla stabilizzazione, mentre i restanti 458 riguardano «posizioni di dirigenti medici, e dirigenti non medici, oltre a biologi, tecnici di laboratorio o di radiologia, dietisti, logopedisti o le ostetriche».

Le nuove stabilizzazioni potrebbero contribuire a rasserenare gli animi dei pugliesi in coda davanti ai Cup e limitare le proteste delle opposizioni. Ignazio Zullo, capogruppo di Direzione Italia- Noi con l’Italia alla Regione, chiede ulteriori nuove assunzioni: «Ricevo - scrive in una nota - decine di telefonate ogni giorno di “disperati” che chiamano il Cup e o non ricevono nessuna risposta, o visite mediche a distanza di un anno, o peggio ancora si sentono dire che l’Agenda prenotazione per questo mese è chiusa (per altro è vietato dalla legge!)». Poi una proposta: «Riteniamo che è indispensabile e urgente procedere all’assunzione per rimpinguare organici degli operatori sanitari pubblici; aumentare i tetti di spesa delle strutture accreditate (che agli inizi del mese non sono più in grado di soddisfare le richieste), indirizzare i direttori generali Asl ad acquistare prestazioni libero-professionisti dai propri dipendenti».

m.d.f.

