GOSSIP - NEW YORK - Sofia Vergara senza veli a 45 anni. La star di «Modern Family» sarà in copertina sul settimanale People in edicola martedì 8 agosto 2017 e difende il suo diritto a posare nuda anche se over 40. «Ecco una donna - ha detto in un'intervista a Women's Health - a 45 anni in grado di mostrare il proprio corpo. Non è come prima quando solo le ragazzine finivano in copertina».

Vergara ha sottolineato anche che per lei richiederebbe troppo sforzo avere il fisico di una modella perfetta perché non è un tipo atletico: «Ho 45 anni - continua - anche volendo, in questo periodo della tua vita non puoi essere perfetta. La realtà è che cambiamo (in riferimento al corpo) e vedo che sta accadendo a me». (Ansa)