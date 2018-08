Madonna e Oliver Stone superospiti a Monopoli

BARI - La telefonata è arrivata proprio mentre lei, Tania Missoni, stava perfezionando la valigia - abiti da sera colorati come nell'inequivocabile brand della maison di famiglia, tacchi vertiginosi e brillanti- pronta a raggiungere con la limousine d'ordinanza lo scalo di Bari per volare alla volta della Costa Smeralda. «Tania, Oliver verrebbe volentieri in Tenuta» diceva l'amico a lady Missoni. Oliver, detto Oli dagli intimissimi, altri non è se non il celebre regista Stone, l'uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome a kolossal del calibro di Wall Street con Michael Douglas. Peccato che la suocera prediletta di Ottavio e Rosita Missoni avesse già invitato nella lussuosa magione di Puntaldia i tre figli con le fidanzate, prenotando per sè e gli amici piu cari una suite presidenziale nell'albergo più costoso di Porto Cervo. Oliver Stone voleva comunque vedere la Puglia, regina del turismo made in Italy della season 2018 e dunque arriverà, come dicono i bene informati, la prossima settimana alloggiando (si dice) al Melograno e alla Peschiera di Andrea Sabato. Al relais et chateaux di Monopoli, una delle piu antiche masserie pugliesi, dovrebbe arrivare anche la rockstar Madonna che torna ogni estate nelle nostre terre nel periodo del suo compleanno come a seguire un rito propiziatorio. «Pizzica e focacce mi fanno bene all'umore» scherza la diva d'origine abruzzese a cui Marisa Melpignano, con la consueta classe, ha organizzato negli anni, memorabili compleanni.

Insomma, ferragosto è passato da un soffio ma da noi stanno per sbarcare nomi pesantissimi - da Oliver Stone a Madonna - mentre un'altra coppia d'oro (quella formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra) dopo la vacanza di miele a Pantelleria si rilassa nella splendida Basilicata a Policoro (paese d'origine della giornalista) e a Marinagri. Dal mare lucano dopo aver invitato Kelly Lang e Francesca Brienza, lo chef stellato Niko Sinisgalli si è spostato con la bella moglie Maria Rosito a Capri. Intanto, feste, cocktail, gite in barca e selfie dominano l'estate dei vip sull'asse Roma-Puglia. Pronti per il gossip hot? Andiamo a cominciare.



Lo champagne di Giorgio Restelli Era stato Al Bano a far conoscere al potente manager Mediaset Giorgio Restelli la bellezza della Puglia. Giorgio era stato ospite delle Tenute Carrisi insieme a Mara Venier e al marito Nicola Carraro. Ma quest'estate Mara è volata a Santo Domingo con il nipotino Claudietto a fare la nonna prima di iniziare quella che si annuncia come una super Domenica in e Restelli è venuto qui da noi da solo. Eccolo su Instagram in tenuta celeste cielo che si gode un goccio di champagne fra panzerotti e dolci tipici. Nei giorni scorsi molte le festone ferragostante: a Rosa marina buffet e danze da Matteo e Marina Spada con il conduttore Mauro Pulpito e la showgirl Barbara Francesca Ovieni; nel parterre anche l'ancorwoman di Telenorba Chiara Chiriatti. Alla Selva di Fasano, invece, Cristina Mele, sorella del parlamentare Mimmo scomparso lasciando una vedova (la povera Adele Schena) e due figlie, ha aperto le porte di casa sua per brindare alla laurea del figlio nato dalle seconde nozze del suo attuale marito barese (dal primo legame Lucatorto non aveva avuto prole). Immancabili Massimo Cassano e Anna de Gennaro che sono presenti in questo periodo di estrema mondanità anche a 2/3 eventi a serata. Esemplari. Stasera sempre alla Selva festeggia Mara Sansonetti con il radiologo di Martina Franca Paolo Pavone, Lanfranco Greco, noto immobiliarista barese e i principi Dentice di Frasso. Trionfo di lasagne fatte in casa e musica anni 80 da ballare rigorosamente sotto gli ulivi.



Tutta la Roma bien all'A.Roma Chi resta a Roma ha un solo posto dove andare: l'A.Roma life style. Qui - ve lo sveliamo noi in esclusiva - si rilassa fra un ciak e l'altro la meravigliosa Barbara d'Urso che gira proprio negli enormi spazi dell'albergo stellato di Forte Bravetta la new serie della fiction «La dottoressa Giò». Barbara ne approfitta per prendere il sole esponendo un corpo perfetto e levigato. Il must della nuova struttura è una piscina con una simil spiaggia incastrata fra gli alberi, i fiori ed un servizio decisamente fuori dal comune. Prendete posto sul vostro lettino e immediatamente arriverà un cameriere vestito di bianco pronto a proporvi dal drink personalizzato alla centrifuga passando per la convenzionale flute di prosecco. Su, nella terrazza panoramica invece si pranza o si cena a la carta ma con la possibilità di attingere a una decina di buffet dedicati alle principali cucine internazionali (ci sono perfino specialità thailandesi). La parola d'ordine nel ristretto club dei vip è: esagerare restando però entro i parametri dello stile. Nella enorme spa con biosauna, idromassaggio sulle note di Mozart, si riposa la squadra della Juventus. Ma non mancano le bellissime come Antonella Mosetti o la ex miss Italia Manila Nazzaro che sta trascorrendo un'estate d'oro fra Roma e la Sardegna prima di tornare in tv. La capitale è deserta ma in viale Mazzini si lavora sodo. Il nuovo plenipotenziario Rai Fabrizio Salini è appena arrivato eppure ha già impresso la sua «cifra» ai palinsesti. La Vita in diretta estate che doveva fermarsi per Ferragosto è andata regolarmente in onda il giorno di festa con Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli per seguire la tragedia del ponte di Genova. Il diktat di Salini: fatti, non polemiche sterili ha dato i suoi frutti. Ascolti alti e qualità alle stelle, scalette rigorose e contributi senza slabbrature. Bravi tutti. La «Vita in diretta estate» si ferma a fine mese perchè il 3 torna l'edizione invernale con la novità di Tiberio Timperi, una garanzia di successi in tv. Ingrid riprenderà il suo posto a Uno mattina in famiglia a meta mese con Luca Rosini e tanti vip, a partire da Stefania Orlando. La firma dei programmi è del grandissimo Michele Guardì.



Indovinelli sotto il sole Lei è una spumeggiante signora pugliese che presenta eventi e... presenzia a feste di ogni tipo. Più rotonda (forse a causa dei troppi panzerotti) ma sempre elegante, lady X continua a parlare in giro del suo programma fingendo di non sapere che i padroni della emittente per cui lavora hanno già firmato un ordine di servizio che sospende il format. Lei sa, ignora o spera che non accada l'irreparabile? E soprattutto chi è la famosa lady x?

Festa a Ostuni come ogni anno in casa di una coppia che ama farsi portare dagli amici altri «amici» per allargare il giro degli ospiti. Ogni estate il giro cambia anche perché la festa è cosi noiosa che non induce a voler fare il bis l'anno dopo. La struttura è maestosa ma scarna tanto che sedie e tavoli vengono presi in prestito per l'occasione. Chi sono questi giovanissimi sposini propensi a fare spesso il passo più lungo della loro gamba?

Chi è quell'imprenditore ricchissimo di Trani che è stato cooptato dalla Lega e potrebbe candidarsi alle prossime europee? Indizi: ha una deliziosa moglie di nome Rossella, due fantastiche bimbe e un'azienda modello che ha come testimonial Adriana Volpe. Avete capito? Alla.prossima.settimana, buon week end a tutti.