Lei ha finito la costruzione della nuova «Prova del cuoco» che debutta su Rai 1 il prossimo 10 settembre, lui si è ritagliato qualche giorno tutto dedicato all’amore, al mare e alla vacanza. Loro, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, fidanzati prossimi comunque alle nozze, hanno scelto il Gargano e le Tremiti per il relax d’agosto.

Capelli al vento e fisico tonico, Elisa ha trascorso, come dice lei, le ore più belle dell’estate pescando e mangiando ricci accanto al suo compagno. Ma in quei momenti non c’era il Salvini politico: esisteva soltanto l’uomo innamorato. Dolcezze, caffè, Elisa si è messa perfino ai fornelli per Matteo e lui l’ha coperta di baci, tenerezze e promesse romantiche.

Si sposeranno, lo sappiamo tutti. Quando? Questo lo sappiamo in pochi, ma non ci sarà da aspettare a lungo. I Salvini in Puglia ma anche Kean Etro e Neil Barrett che si sono fatti vedere nella spiaggia più chic del litorale barese, quella del Melograno, il relais sontuoso e bellissimo del gruppo Talea.

Tanti i personaggi in arrivo, le feste e i gossip. Pronti per i fuochi d’artificio del Ferragosto di Puglia? Andiamo a cominciare.

Feste, falò e buffet - Ci sono le serate tipicamente pugliesi a base di panzerotti e pizzica che allieteranno chi sbarcherà da noi nei prossimi giorni. Arrivano Paolo Maldini e Paolo Bassetti attesi alle kermesse di Coccaro beach: stasera tutti in bianco a brindare sotto le stelle.

Nell’estate dell’alto Salento trionfa il White beach club dove transitano quasi tutti gli artisti che toccano il territorio. I nomi? Ermal Meta, Fabrizio Moro, Emma Marrone e soprattutto Baby K che fa impazzire i ragazzi nella disco dance della season 2018. «Mai come quest’anno qui arrivano da tutte le parti d’Italia» commenta Gabriele Menotti Lippolis patron del gruppo che controlla anche il Tito Schipa e leader dei giovani imprenditori pugliesi «il calo riguarda il Salento ma non noi che ogni giorno registriamo il tutto esaurito sia in spiaggia che al ristorante o in discoteca la sera. Il must di stagione? Gli aperitivi al tramonto, una preziosità».

A Taranto, esattamente a Castellaneta Marina, è atteso (in totale privacy) Vasco Rossi ma tutti hanno le bocche cucite; a Lecce, nel mare di Santa Caterina, villeggiano invece il giudice Francesco Caringella con la bella moglie Sandra e le 2 figlie femmine (i 2 maschi sono a New york e a San Diego).

Dall’America è appena tornata la conduttrice di «Buon pomeriggio» (Telenorba) Mary De Gennaro che oggi sarà a Ostuni con amici fra il mare e una lussuosa cena all’elegante Bistrò dell’Ostuni Palace. Ieri, dopo l’aperitivo, nel ristorante dell’albergo più «in» della Città Bianca c’era il sold out. È passato Michele Cucuzza, in arrivo, secondo i rumors, nientemeno che Michelle Hunzicker e Tomaso Trussardi. «Non confermiamo nulla, la privacy per i nostri clienti è sacra - spiega Michele Martucci - certo la stagione va bene e noi ci prepariamo ad aprire la terrazza che dovrebbe diventare un altro spazio per menù e banchetti». L’ex San Filippo sta dando filo da torcere a molte strutture della città: la bravura di Martucci è infatti garanzia di qualità.

Party total white poi a Santa Cesarea Terme, dove si aspetta un’altra diva di casa nostra, la statuaria Pamela Prati in vacanza nella sua amata Puglia.

Quanto alle ville, a Rosamarina i big della Bari bien sono tutti ai loro posti. Manca la regina social Ilaria Tatò che torna domani da una vacanza di miele in Grecia con il compagno imprenditore Dario Rupen Timurian. Per Ferragosto feste in spiaggia, falò e fiumi di champagne. Prosit.

Anna dello russo show - Anna Dello Russo è una signora barese che di moda e social se ne intende. Bella da mozzare il fiato, pur avendo superato da tempo i fatidici «anta», adora vestirsi da ragazzina, minigonna inguinale oppure hot pants. Si è presentata così pure lo scorso 5 agosto in piazza, a Ostuni, dove il suo amico del cuore, Vittorio Carparelli, le aveva preparato - con la complicità di Fabio Salvatore, vero «dominus» della «cultura» ostunese e degli eventi estivi dell’assessore - una festa in pompa magna. Peccato che i cittadini non abbiano particolarmente gradito il look di Anna considerato non molto opportuno considerata l’età e la circostanza. Troppo bigotti? Forse, ma i social ostunesi si sono scatenati con l’ironia visto che alcuni ospiti avrebbero riferito che lei, in preda all’entusiasmo, avrebbe salutato così «ciao Otranto». Ma pure fosse? Dov’è il «reato»? Alla signora della moda che fu, datemi retta, si può perdonare tutto.

Dopo la piazza, i vip come Marco Montrone e il sindaco Gianfranco Coppola sono fuggiti ad una cena di compleanno lasciando a Carparelli junior il dolcissimo compito di allietare il party «for» Anna. L’assessore è talmente legato alla lady barese da farsi fotografare anche ieri nella villa Dello Russo, a Cisternino, con Angelo Gioia e la bella Daniela Mazzacane. E le amicizie, al Sud, sono una cosa seria.

Indovinelli estivi - Per la serie indovinelli estivi sotto l’ombrellone, di chi era la festa ostunese - spacciata per un mega party - dove, alla fine, non è andato (quasi) nessuno e si è mangiato anche poco? Due ospiti raccontano che, tornati a casa dopo la mezzanotte, si sono dovuti preparare una pastasciutta per non andare a dormire a... pancia vuota.

Chi è quella dama leccese divorziata da un ricco imprenditore con un figlio che, dopo aver rinunciato al cognome famoso, adesso ha un nuovo compagno segreto (facoltosissimo) che sta lasciando la moglie per lei?

E ancora: che ci faceva la stupenda Romina Power a pranzo, a Cellino, con il maestro Alterisio Paoletti e il figlio Yari?

La prossima settimana, le risposte. buon Ferragosto a tutti!