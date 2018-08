Il primo a lanciare l'indiscrezione è stato il mitico Alberto Dandolo sul settimanale Oggi prontamente rilanciato dal sito Dagospia: Stefania Orlando si sposa in Puglia. Dopo undici anni di convivenza, la bionda e spumeggiante conduttrice di origine barese avrebbe deciso di dire finalmente sì al suo compagno, il musicista Simone Gianlorenzi che insegna al Conservatorio di Monopoli. Verità o un'altra boutade estiva? «La notizia è verissima» conferma la Orlando a La Gazzetta del mezzogiorno «io e Simone siamo reduci da una splendida vacanza fra Polignano e Otranto durante la quale abbiamo anche visitato alcune masserie in cui organizzare il ricevimento. L'idea di sposarci esiste già da qualche anno, ma solo da poco abbiamo realizzato che ci piacerebbe farlo in questa terra». Sono posti che Stefania conosce bene avendo condotto con successo la prima tranche di Buon pomeriggio il salotto del day time di Telenorba messo su con estrema classe dal plenipotenziario della tv di Conversano, Antonio Aźzalini. E se sulla location ci sono pochi dubbi, sulla data vige totale privacy.

«Ci sposeremo facendolo sapere dopo ai giornali perché tutti e due amiamo la riservatezza» mi confida Stefania. Secondo i bene informati, fra le nomination c'è Torre Coccaro anche se non si esclude un brunch a Conversano nel nuovo ristorante dell'Euclide, brand pariolino della Roma bien pronto a traslocare a breve in Puglia. Dopo l'estate -questa è l'altra notizia della settimana- convolano a nozze Gianluca Paparesta e Miki Calcagno la sexy giornalista sportiva di Mediaset che nel cuore dell'ex fascinosissimo arbitro ha sostituito la moglie Maricetta Pomes da cui lui ha avuto tre figli. A confidare le imminenti nozze è stato lo stesso Paparesta poche sere fa in una cena con amici stretti al Circolo della vela di Bari. Bella, tonica, sensuale, Miki potrebbe arrivare ai fiori d'arancio in abito corto color cipria evitando veli e pizzi candidi inadatti ad una sposa che ha comunque superato i fatidici «anta». Auguri alle due coppie e noi andiamo a vedere che cosa è accaduto nei sette giorni scorsi sull'asse Roma-Puglia.

Metti una sera a cena con i Salvini

Sui giornali e sui blog impazzano le voci di un coinvolgimento di Elisa Isoardi nella scelta di Matteo Salvini sulla Rai; si parla di una cena segreta con il capostruttura Adriano di Majo e di un ruolo sempre piu influente di Casimiro Lieto autore di Elisa nella prossima Prova del cuoco se sarà raggiunto un accordo economico che al momento sembra lontano (i precedenti di Lieto sono da capogiro anche per una produzione ricca come quella). Noi a queste illazioni non ci crediamo perché chi scrive conosce da tantissimi la Isoardi e sa quanto lei sia per carattere schiva e riservata. Noi i Salvini li abbiamo visti invece dal vivo poche sere fa ad un ricevimento sontuoso all'Ambasciata svizzera. Cordiali, disponibili ai numerosi selfie con gli ospiti, Matteo Salvini e la sua futura moglie hanno toccato solo pochissimo cibo malgrado il buffet fosse da mille e una notte. Che si stiano preparando alla prova costume visto che nei prossimi giorni, dopo le vacanze di Salvini con i figli, si godranno da soli una meravigliosa settimana di mare forse proprio sul Gargano?

Le feste chic

Domenica scorsa festa tradizionale pugliese con pizzica e panzerotti nel borgo del Melograno, la più antica masseria di Puglia con 400 anni di storia alle spalle. Pietra bianca, ulivi e pianti di oleandri color fucsia sono state la scenografia naturale di una kermesse riservata agli ospiti dell'esclusivo resort del gruppo Talea e a pochi selezionatissimi amici. In controtendenza rispetto a Capri o alla Sardegna, nell'Alto Salento è sold out malgrado proprio al Melograno o alla Peschiera esistano suite da non meno di 2mila euro a notte. Alla Costa Smeralda del Billionaire dove un multimiliardario americano ha stappato champagne d'annata poche sere fa offrendo da bere a tutto il locale per un conto che ha sfiorato i 150mila euro, risponde il White beach club di Quarto del monte a Ostuni con «sciabolate» di prosecco Ferrari ormai diventate un rito per vip. Gabriele Menotti Lippolis imprenditore di enorme successo e presidente dei giovani confindustriali di Puglia in forte feeling con Vincenzo Boccia sta rilanciando la costa ostunese che, fra serate italiane con cena in spiaggia, galà di Umberto Smaila e un giro di modaioli guidato dalla barese Anna Dellorusso registra un tasso di crescita boom.di presenze pari al 60 per cento contro l'infausto meno 40 di Gallipoli dove gli albergatori stanno correndo ai ripari con pacchetti promozionali per non trovarsi con le camere vuote. Anche da Gabriele che possiede il White e il Tito Schipa ad Ostuni è capitato la settimana scorsa un magnate russo che ha praticamente svuotato la ricchissima cantina pagando un conto piu modesto di quello del Billionaire ma comunque superiore ai 15mila euro. Prosit.

La new Rai è pronta

Al timone della Rai è arrivato finalmente un manager competente e scevro da influenze di ogni tipo. Per Fabrizio Salini giovane e bravissimo ad di viale Mazzini le regole valgono per tutti e si rispettano. Rivoluzione etica dunque per la principale azienda editoriale italiana che si appresta davvero al cambiamento tanto legittimamente invocato dal vicepremier Luigi Di Maio che è stato abile a gestire la vicenda della discussa presidenza di Marcello Foa. Adesso si attendono le nomine dei tg e delle reti. Si fa il nome.di Marcello Ciannamea molto stimato da Elisa Isoardi per Rai 1 e quello di Gianvito Lomaglio barese doc per Rai 2. Ma nella rete ammiraglia l'attuale direttore Angelo Teodoli un super tecnico slegato sostanzialmente dalla politica sta facendo bene: ha firmato un restyling del day time che risparmiando sui costi offre alcune significative novità come la fiction quotidiana Il paradiso delle signore (bellissima) e il nuovo programma di Caterina Balivo «Vieni da me». Caterina - forse non tutti lo ricordano - era stata la sola con Festa italiana a fare boom di share nella difficilissima fascia post prandiale di Rai1. Dati alla mano, nessun programma o conduttore aveva fatto meglio cosi come su Rai2 nello stesso segmento l'unico successo Auditel rimane una trasmissione di attualità pop del 2010 «Il fatto del giorno» che dalle 14 alle 15 totalizzava con 7mila euro di spesa a puntata una media di 2 milioni di teste, con il 14 % di share. Numeri, non politica.

Rocio e Raoul bebè in arrivo

È ufficiale: Raoul Bova e Rocio Munoz aspettano il secondo bebè dopo la piccola Luna e sono felicissimi. Arrivano per passare il ferragosto nella loro masseria di Fasano e poi gireranno per i lidi pugliesi. C'è chi dice che a Brindisi faranno tappa al mondanissimo Hemingway che sta surclassando Guna e Oktagona. Nella piattaforma.bianca dell'Hemingway dove è di casa l'armatore brindisino Francesco Barretta e dove fanno il bagno Rosanna e Carlamaria Nobile (rispettivamente moglie e figlia dell'indimenticabile patron della Lanterna) transiteranno quasi tutti i vip in arrivo nella regione. Mare cristallino e ristorante sull'acqua con crudi di pesce che hanno rapito in passato perfino il grandissimo Francis Ford Coppola. Nei lidi tarantini di Castellaneta dovrebbero sbarcare Michelle Hunzicker e Tomaso Trussardi mentre Ariana Grande è attesa nel foggiano a Baia delle zagare. E non finisce qui. Per Ferragosto fuochi d'artificio nelle feste delle ville più belle di puglia. Quali? Ve lo racconto la prossima settimana. Buon week end!