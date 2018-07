Al Bano: se sto bene non smetto. Mika a Capitolo. Le curiosità dei compleanni

Provate a immaginare una suite bianco panna che si affaccia direttamente sul mare di Capitolo, il lido chic della borghesia produttiva barese. Fasci di luce intensa si riflettono nell'acqua di una piscina d'acqua salata dove ci si tuffa -protetti da una privacy assoluta- appena alzati dal lussuoso letto ricoperto da tessuti mediterranei. In questo angolo di paradiso, La Peschiera, small luxury hotel fra i più ricercati in Puglia, è arrivata la star Mika che ha consumato felicemente le sue vacanze senza mai essere fotografato. Anche Raoul Bova lo scorso agosto ha festeggiato il compleanno solo con la compagna Rocio Munoz a lume di candela sotto il cielo stellato del ristorante «Sale blu». E quest'anno, malgrado l'attore abbia preso una masseria nell'agro fasanese, il tavolo per due è già prenotato.

Capitolo chic - Ma le voci più indiscrete sostengono che in questa landa sontuosa e inaccessibile arriverà a ferragosto metà governo. Dicono che il premier Giuseppe Conte (in Puglia nei giorni scorsi per il compleanno del padre) farà tappa qui con la fidanzata Olivia Paladino, giovane e bellissima, appena immortalata dai paparazzi del magazine "Oggi". Trascinati dal presidente del consiglio sono dati in arrivo pure il ministro Tria e il vicepremier Luigi Di Maio che adora la nostra terra. «Non possiamo fare nomi» spiega il general manager Andrea Sabato che gestisce anche il porto turistico e la struttura alberghiera di Cala ponte e l'ex relais et chateaux il Melograno: «qui da noi viene il meglio dell'imprenditoria italiana o la gente di spettacolo che non vuole farsi vedere. Il 4 agosto avremo un concerto di Chiara Civello e forse in quell'occasione ci saranno i fotografi, ma per il resto qui vige la privacy totale». Intanto, mentre la stagione mondana 2018 entra nel vivo, novità esclusive arrivano da Al Bano. Ma è vero che non ti fermerai a fine anno come già annunciato?

«Cara Monica,in quale lingua devo dire che purtroppo è con grande dolore dal primo gennaio 2019 dovrò fermarmi e rimettere in sesto le mie corde vocali stressate da tanti anni di duro lavoro» risponde Al Bano. «Se il buon Dio vorrà e tutto si risolverà nel tempo indispensabile all'assestamento della mia vocalità io ci sarò' anche nel 2019. Sai, in questi ultimi anni ho subito un edema alla corda vocale destra,una cisti, un'ematoma....penso che sia giusto e doveroso fermarmi e revisionare per tutto il tempo che sarà necessario quel meraviglioso dono di Dio che è la mia voce!». Auguri di cuore al leone di Cellino e noi andiamo a vedere tutte le news della settimana sull'asse Roma-Puglia.

Salini al vertice Rai piace a tutti - Come anticipato dalla Gazzetta sarà Fabrizio Salini, giovane e bravissimo manager ex Fox, Sky e la 7, il nuovo dg Rai che prende il posto di Mario Orfeo. Alla presidenza, via Monica Maggioni, arriva un nome di spicco: Marcello Foa. L'accordo 5 stelle-Lega, raggiunto durante una riunione notturna e segretissima, ha prodotto un ottimo tandem per viale Mazzini che adesso si prepara al cambiamento reale. A Salini interessa la qualità dei programmi ma sta attento anche agli ascolti per cui occhi puntati sul new day time di Rai uno che prevede la fiction Il paradiso delle signore, il programma di Caterina Balivo e la Vita in diretta con Francesca Fialdini, stimatissima dall'ex dg Orfeo e Tiberio Timperi. Lo scorso anno il programma aveva sempre ceduto al trionfo di share del Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso anche grazie ad uno staff di autori molto radical chic fra cui spicca la brava Elena Martelli. A fare il miracolo ci hanno pensato Stefano Rizzelli straordinario capo del.day time di Rai 1 e la grande Alessia Sodano che con la vita in diretta estate sbancano ogni pomeriggio l'auditel producendo un format apprezzato anche dalla critica. Che ci siano proprio loro due il prossimo anno a ridare linfa alla Vita in diretta?

Ostuni esplode con il Museo e due compleanni - Se le manifestazioni di piazza hanno lasciato qualcuno scontento, il vero boom di Ostuni 2018 masce dal turismo culturale trainato dall'ottimo Michele Conte presidente del Museo delle civiltà preclassiche e del parco di Agnano dove si sta svolgendo il festival di teatro e narrazione con exploit di pubblico e incassi. A Conte è riuscito il capolavoro di mettere insieme sulla base di una offerta culturale di primo piano nonni, genitori e bambini. Dopo aver triplicato presenze e fatturato il noto avvocato di origine italo argentina (la mamma Donna Clara è una nobildonna di Baires trapiantata a Conversano) si prepara ad ospitare il 6 agosto l'autrice di punta dei programmi Mediaset Cristina Nutrizio figlia del famoso direttore de La Notte che presenta a Ostuni il suo best seller "Il fuoco di Agnese". A dialogare con l'autrice e con Michele Conte ci sarà il popolarissimo conduttore tv Michele Cucuzza. Infine, per la serie feste d'estate, domani festeggia il compleanno la bella Manuela Resta nella lussuosissima magione di Turi. Invitati tutti i rampolli della Bari che conta, cocktail lunch e bagno nella scenografica piscina. Stasera invece scendono a Tenuta del Lauro i figli della borghesia imprenditoriale del nord chiamati a raccolta da Giacomo Missoni che brinda ai suoi 30 anni. Buon compleanno a tutti e due!