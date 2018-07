Nozze pugliesi per la show girl Justine Mattera. Pace fatta Nazzaro-Volpe

Gli uomini amano le bionde. E le bionde amano la Puglia. «Adoro Otranto e penso a un matrimonio religioso proprio nella splendida terra salentina» confida Justine Elizabeth Mattera, show girl americana ed ex moglie dell'indimenticabile Paolo Limiti. La biondissima regina di Instagram, che con le sue pose super sexy conquista milioni di followers, arriva lunedi a Cale d'Otranto per una settimana di relax fra spiaggia e cucina leccese con i suoi due bambini. La raggiungerà il compagno manager e golden boy della finanza che lei vorrebbe impalmare sotto il sole di Puglia. La coppia è già sposata con rito civile ma lui ha chiesto a Justine di suggellare l'amore che li lega anche in Chiesa. Da qui l'ipotesi delle nozze pugliesi, che potrebbero essere celebrate in maniera assai semplice - abito lungo di cotone bianco, bouquet di rose candide e ballerine glitterate ton sur ton - proprio in questa calda estate 2018. Insieme a Justine è in arrivo Stefania Orlando che ha già consumato una parte delle vacanze a Polignano a mare mentre il press agent Angelo Perrone, potentissimo influencer sia nei salotti che in tv, potrebbe sbarcare in valle d'Itria dopo aver partecipato alla mega festa che si svolgerà in una villa sull'Appia antica a fine luglio in occasione dei 50 anni dell'attrice Mariagrazia Cucinotta premio Oscar per il film «Il Postino» di Massimo Troisi. Feste, cene, mood da seguire: il catalogo della settimana è qui in questa pagina.

Stefania Orlando

Pax Manila-Volpe da Beppe - Beppe Convertini non è solo un bravo attore di Martina franca : è anche un ambasciatore di pace fra i suoi amici. A lui è riuscito infatti il piccolo miracolo laico di far cessare la guerra fra Adriana Volpe e la foggiana Manila Nazzaro. I fatti sono stranoti. Manila conduceva con successo «Mezzogiorno in famiglia» poi, per esigenze di prodotto, ha dovuto lasciare il timone alla Volpe che di quei programmi è romai una veterana. Ovviamente erano volate parole di fuoco fino alla pax siglata giovedi scorso al compleanno di Beppe affollato di vip e telecamere. In un elegante ristorante giapponese, infatti, Convertini ha fatto allestire una sontuosa cena e ha spento quindi le candeline sistemate su una squisita torta alla panna circondato da un parterre composto da Valeria Graci, Metis di Meo, Giusy Versace, Simona Borioni, Carolina Rey e Savino Zaba suo conterraneo. Auguri!

Manila Nazzaro

Aperitivo con vista sul Tridente - Aperitivo con vista sui tetti del Tridente, alla «Lanterna» di Massimiliano Fuksas poche sere fa per festeggiare i 20 anni dalla nascita del corpo della Polizia Postale. Tanti i volti noti a partire da quello del premier Giuseppe Conte fino a Tiberio Timperi passando per Enrico Mentana che ha confessato i dettagli del suo nuovo giornale on line. Nella stessa sera al Roma Polo club dancing party in piscina con dress code «monocolor». Sulla terrazza che domina il rettangolo di acqua azzurra ballano gli ospiti istigati simpaticamente da un anomalo dj: l'imprenditore Lorenzo Bassetti. Elegantissima, degna di menzione, Benedetta Lucherini in black seguita dalla manager di Christie 's Mariolina Bassetti e da Veronica Sgaravatti. A Bari, invece, quasi in contemporanea, concerto cena e dance al Circolo della Vela, dove si sono fatte notare per bellezza la bionda Ilaria Tatò (abbronzatissima perché reduce da un week end di miele col compagno imprenditore ad Ischia) e la bruna conduttrice di Telenorba Mary de Gennaro in partenza per una lunga vacanza fra Miami e New York.

Elena Santarelli

Elena Santarelli affianca Liorni - Sara Elena Santarelli, come «La Gazzetta del Mezzogiorno» è in grado di anticipare, la compagna di viaggio di Marco Liorni nella nuova trasmissione del sabato pomeriggio della Rai. C'era voglia di freschezza e dunque ecco Elena che in questo periodo è anche una mamma da Oscar. Come ha raccontato a Candida Morvillo sulle colonne del Corriere della sera, la Santarelli ha combattuto con il marito Bernardo Corradi il tumore che ha colpito il figlio Giacomo. «Mi facevo forza e sorridevo mentre avrei voluto solo piangere - ha spiegato - Ora mio figlio corre, gioca e mangia e io spero che la guarigione sia davvero definitiva». Intanto da settembre la Santarelli arriva a Rai 1 con Liorni che ha lasciato a Timperi il posto di co-conduttore della Vita in diretta in coppia con Francesca Fialdini.

Mara Venier torna leader assoluta a «Domenica in» e Cristina Parodi, conduttrice di questa stagione insieme alla sorella Benedetta, si deve accontentare della fascia finale, quasi le briciole. Ma la Parodi, sposata con Giorgio Gori ne ha viste talmente tante che ormai non si scompone piu. È in vacanza a Formentera e si dichiara «felicissima». Contenta lei...contenti tutti. Alla prossima. Buon week end.