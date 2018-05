Alfredo Ronzino, diviso tra politica e arte, ha definitivamente optato per quest’ultima via. Da qualche anno si dedica esclusivamente alla scrittura di canzoni e alla didattica musicale orientata all’infanzia. Da sempre immerso nel mondo dei suoni, è stato tra i fondatori degli “Xanti Yaca”, con i quali si è esibito in lungo e largo in Italia, Marocco e Tunisia. Già negli anni ’90 scriveva testi e musiche per la band punk rock salentina dei “Cuc”, protagonista delle stagioni degli epici concerti targati Koreja nelle Tre Masserie di Aradeo. Nel 2016 ha pubblicato un EP dal titolo “Uno”, un concept album in cui affronta il tema delle relazioni viste da una prospettiva insolita. I suoi testi mettono a nudo un percorso esistenziale autentico e si basano su connessioni improbabili, rendendo di fatto interessanti e nuovi i temi classici della canzone italiana, quali l’amore, la ricerca del senso, il rapporto con sé e con gli altri.