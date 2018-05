Mixa & Andrew Elle

MIXA: Mixa, all’anagrafe Davide Toriano, è un rapper salentino e fondatore di SteetRecordz Studio, studio di registrazione molto attivo lavorativamente nella scena rap nazionale sito in Campi Salentina, con annessa crew ‘’StreetRecordz Family’’, con cui iniziano numerosi progetti e collaborazioni con la scena leccese e nazionale. Uno dei progetti più importanti è: ‘’Cappuccetto Rosso XXI’’ un musicortometraggio sul femminicidio presentato in esclusiva all’importante evento ‘’Città Del Libro 2013’’, col patrocinio della fondazione stessa e del centro nazionale anti-violenza ‘’Renata Fonte’’, divenuto un poi un video-progetto proiettato in numerose scuole leccesi.

Dal 2012 ad oggi, lavora all’album ‘’Effetto Domino’’ di Mad Dopa, noto rapper della scena rap nazionale, per Logo Records e Self Distribuzioni, seguendo tutte le registrazione, missaggio e master avvenuta nello StreetRecordz Studio. Entrano a far parte dello staff live di Mad Dopa, accompagnandolo nei suoi tour nazionali e in tutti i live, tra cui le aperture di artisti internazionali come Snoop Dogg e Major Lazer, ‘’Effetto Domino Tour’’ e ‘’Salento Calls Italy Tour’’.

Comunque il giovane rapper salentino lavora anche da solista pubblicando il suo ultimo street-album chiamato ‘’DNA Along Side.

Da non tralasciare anche il gran numero di live in cui è stato chiamato ad esibirsi, trai i quali spicca il famoso evento di portata nazionale ‘’Focara Festival’’ 2014/15/16/17 e le numerose aperture ai concerti di Boom Da Bash, Clementino, General Levy, Nitro ecc..

Nel 2015 vince insieme a Dinho & J-Sklera l’ambito premio della critica nel concorso nazionale ‘’Play Music Stop Violence’’, tenutosi al Pala Atlantico di Roma con il brano ‘’Ultima Alba’’ che tratta il delicato argomento della pena di morte..

Nello stesso anno, dopo un periodo di fermo lavorativo del gruppo, esce ‘’SRF is ComeBack’’, annunciando che, nonostante il loro periodo di apparente inattività, usciranno presto nuovi lavori.

Infatti, Mixa & J-Sklera lavorano al loro primo album ufficiale insieme ad Andrew Elle (vincitore del concorso europeo ‘’Balkan Express Dj Competition’’) con la direzione artistica, produzione e management di Mad Dopa.

Nel 2017 finalmente ritornano con ‘’Shy’’ su una produzione di Andrew Elle, il primo di tre singoli che anticiperanno il nuovo album.

‘’Shy’’ è una nuova sfida per i due rapper, che abbandonano momentaneamente il loro stile e affrontano un mix di suoni moderni che variano dalla tropical, al pop cantato sul ritornello, a delle strofe r&b e rap new school.

Una canzone con sonorità estive che tratta un argomento ricercato, accompagnata da un video veramente particolare, girato dai compagni di crew Alfredo Pagano (AP Videos) con l’aiuto di Simone Turco e Pietro De Luca.

Sarà distribuita dalle etichette Suono Rec e Steel Be Pop Records.

Il rilascio del singolo che sarà disponibile su tutte le piattaforme multimediali è previsto per Lunedì 10 Aprile 2017.

Nello stesso anno entra a far parte di ''RapPirata Puglia'' etichetta fondata dalla legenda vivente dell'Hip Hop italiano Inoki Ness.

ANDREW ELLE: Andrew Elle, all’anagrafe Andrea Leone; giovane Dj e Producer pugliese appassionato di musica elettronica e di tutti i suoi derivati.

Membro del noto collettivo musicale Street Recordz Fam e vincitore del Balkan Express Dj Competition 2016 (contest a livello europeo) e artista ufficiale della Music Art Management.

Il suo sound e la sua personalità nel mixing lo portano a cavalcare i palchi più importanti del sud Italia ed europei, come Top Hill (Budva, Montenegro), Samsara Deluxe (Budva, Montenegro) e Rescue Club (Zante, Grecia).

La sua carriera musicale è supportata da numerosi artisti di fama mondiale come Merk & Kremont, Stereoliez, Diplo, Retrohandz, Borgeus, e altri big della scena elettronica.

Nel 2016 il suo talento è stato notato da tanti, ma in particolare dall’etichetta olandese Wolfrage Record, che ha immediatamente proposto e chiuso un contratto con l’artista per la distribuzione del brano Earthquake, ora disponibile su tutti gli store mondiali.

Attualmente l’ artista è impegnato nel ruolo di producer presso la sede del Street Recordz Studio.