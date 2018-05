Marco Ancona è tra gli artisti salentini più noti nella scena underground nazionale.

Attivo dalla seconda metà degli anni 90, ha dato vita a Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona, Fonokit, tutti e tre progetti molto apprezzati dalla critica e premiati dal pubblico con i quali ha pubblicato diversi lavori e tenuto innumerevoli concerti.

Tantissime sono anche le collaborazioni con vari artisti della scena italiana nelle vesti di cantante, autore, strumentista e produttore.

Attualmente è in tour in Italia per anticipare l’uscita di un nuovo singolo.

“Marco Ancona prima di chiunque altro ha portato il rock made in Salento alla ribalta nazionale ed è tra i migliori chitarristi in circolazione.. “(Cool Club)

“..Marco Ancona leader dei Bludinvidia, oggi Fonokit, uno dei migliori gruppi rock che il sottoscritto abbia visto e ascoltato in concerto in tanti anni di mestiere e passione..” (Giancarlo Susanna - Rockerilla)

“..tra le poche rock band che in italia possono fregiarsi di questo titolo..” (Il Fatto Quotidiano)