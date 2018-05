BIO

"Flows" é una band pop-ambient elettronica nata a Lecce nella primavera del 2017 , formata da :

-Valeria Montesardo (voce/tastiera)

-Domenico Stricchiola (chitarra / cori)

-Simone Giaracuni (violino-synth)

-Luigi Luperto (batteria elettro-acustica)

-Filippo Corciulo (basso)

Il progetto inizialmente nato come duo,dall'idea di Domenico Stricchiola e Valeria Montesardo, successivamente evolve in una band composta da quattro elementi, ciascuno dei quali con differenti influenze: pop, rock, ambient, elettronica e musica classica.

Insieme decidono di unire il tutto cercando un connubio che abbracci musica e mondo naturale, come un "Flusso" dove tutto scorre e muta, assumendo nuove forme musicali.

Gli artisti a cui si ispirano sono Aurora, Lorde, Lana Del Rey, Massive Attack, Portishead, Soley e altri del panorama pop elettronico.

I "Flows" hanno avuto modo di esibirsi in vari contesti live, tra cui i più recenti, come la partecipazione al SEI-Sud est Indipendente nell'estate del 2017, Manifatture Knos e in vari locali del territorio.

Attualmente stanno lavorando al loro primo album dalle sonorità elettroniche e pop dream