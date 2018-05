I MinimAnimalist sono un duo rock-stoner. Davide Bianco e Fabio Cazzetta, rispettivamente chitarra e batteria, si

sono conosciuti allo YeahJaSi Pop Fest quando suonarono insieme a Manuel Agnelli (un anno dopo, sullo stesso

palco, accompagnarono un altro grande artista: Pierpaolo Capovilla).

Li partì il progetto MinimAnimalist, un progetto bipolare, incazzato ed ironico, divertito e schizofrenico, il dualismo è

la base della loro musica e lo si nota sin da subito.

Da un lato Davide è minimale dall’altro Fabio è animale. Questi due mondi, solitamente lontani fra loro, vengono

uniti insieme in canzoni mischiate ad improvvisazioni.

“Nell’attimo in cui ci si presta all’ascolto, la musica quindi viene creata. Si dispiega dinanzi a noi come un tappetto

rosso che viene piano piano srotolato. Esattamente come il tempo. La musica è creazione continua, eterno divenire

ed avviene adesso. (DoomAbbestia, recensione “ora o mai piu” 2015)”

Davide, il topo, Fabio, il gorilla. In ogni caso questa distinzione zoologica-musicale dei due mammiferi è puramente

indicativa e serve solo a far capire come le rispettive anime dei MinimAnimalist si integrino alla perfezione,

riuscendo a creare un equilibrio (umano prima ancora che musicale) che in una band con soli due anni alle spalle e

una pubblicazione sarebbe difficile trovare. “Ora o mai piu” il loro primo album (2015) è la sintesi perfetta del

dualismo tipico della band basato sullo stoner, sulla psichedelia da un lato e dall’altro dal rock puro e dalle sue

sonorità piu’ elementari. Un dualismo che li ha portati a suonare al concertone del Primo Maggio di Taranto 2015 e

ad aprire i concerti di gruppi come Bud Spencer Blues Explosion, il Pan del Diavolo, Post-CSI, Edda. Dalla loro i

MinimAnimalist hanno tecnica, i testi in italiano, la voglia di giocare con la loro musica come se scherzassero

continuamente fra di loro ed insieme a chi li ascolta. E la voglia di spaccare.

Ora.