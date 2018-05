Pueblo Borracho nasce a Bari nel 2005 come gruppo post grunge, e, con una formazione completamente diversa da quella attuale, realizza otto pezzi di cui v’è memoria nelle registrazioni live del Controfestival di Controradio, edizioni 2006 e 2007. Poi lo scioglimento, e la rifondazione, nel 2010, questa volta in provincia di taranto, con una impronta musicale rock blues.

Da allora si sono contati nel gruppo una quindicina di avvicendamenti, per vari motivi, il che non ha impedito alla band di effettuare quasi 150 serate tra Puglia e Basilicata, di registrare tre cd (“Nato Borracho”, 2012, “Taranto city blues”, 2015, e “Modern Times”, 2017 ) ed una decina di video.

Attualmente il gruppo è in fase di composizione del quarto disco, ancora senza titolo, la cui uscita è prevista per la fine del 2018.