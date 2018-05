Ciro Corigliano è un cantautore e regista italiano nato in provincia di Taranto il 12 Novembre nel 1986. Cori è l'anagramma del suo nome e coincide con le prime quattro lettere del suo cognome.All'età di sei anni inizia a studiare pianoforte ,la sua costanza e dedizione allo strumento e più in generale alla musica lo porta a diplomarsi in teoria e solfeggio giovanissimo all'età di tredici anni presso il conservatorio di Monopoli. Maturità scientifica presso la Scuola Navale Militare F.Morosini di Venezia,laurea triennale in scienze economiche e gestionali,laurea specialistica in economia e management internazionale sono alcuni dei titoli del tortuoso percorso di formazione di questo giovane cantautore. Il 2010 lo vede protagonista indiscusso in qualità di produttore artistico ed esecutivo del format teatrale "90 PRIMI PER" -11 settembre 2010 presso Teatro Eliseo Roma​; proprio in questa occasione ha modo di conoscere quel che poi sarebbe stato negli anni avvenire un amico,un mentore e il suo produttore artistico Mauro di Maggio. Il 2013 arriva la collaborazione professionale con la Red&blue srl di Marco Stanzani ed esce il suo singolo d'esordio SE TU LO VORRAI ottenendo top ten per due settimane nella classifica absolute beginners. Il 2015 esce l'anteprima video del suo nuovo singolo AiA,anteprima album,su ILMESSAGGERO ottenendo sette settimane di presenza nella classifica indie music like. Luglio 2015, single Italian Dream Vevo; 17 Settembre 2015 singolo e il suo primo video da Regista: Stella del Nord in Anteprima Quotidiano.net; 11 Giugno 2016, patrocinato dal comune della città di Lecce, cura la regia del suo ultimo singolo "Fantastica Annata" pubblicato da Boxtune di cui la notizia è stata ripresa da TGNORBA 24.