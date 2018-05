Alessandra Valenzano nasce a Bari il 7/01/1997.Sin da piccola si dimostra interessata all’arte e, in particolare, alla musica, alla recitazione e alla scrittura.

A 8 anni comincia a suonare il pianoforte e poco dopo scopre il canto, scrivendo le sue prime canzoni.

Alessandra principalmente suona chitarra e ukulele, ed è cantautrice.

Il suo genere spazia tra i generi del country, del folk, del rock e del pop.

Studia giurisprudenza e lavora come cantante, suonando nei locali.

Partecipa e arriva in finale per svariati concorsi come “voce da pub” del joy’s pub, PugliaStyle di Radio Selene; partecipa alla prima edizione del concorso musicale della Gazzetta del Mezzogiorno (ebbene sì, ci siamo già conosciuti); partecipa al festival di Ghedi non potendo portare a termine la semifinale per problemi personali.

Arriva alle semifinali del FestivalShow a Venezia e passa le selezioni di Amici fermandosi al 3º step.

Nel 2015 viene scelta da Fausto Leali per il concorso di canzoni inedite “Musikomio”, svoltosi a Foggia.

Notata da alcuni discografici, viene portata ad AreaSanremo per le nuove proposte.

Ha frequentato gli stage di musical con l’attore del musical “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo”.

Ha scritto il suo primo EP con la collaborazione degli autori di Zucchero Fornaciari e ha pubblicato il 2 giugno del 2016 il suo primo videoclip.

Attualmente è ai quarti di finali del contest del fix it live.

Non ha un nome d’arte ma tutti la chiamano AleVale.