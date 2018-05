Laura Pizzarelli nasce a Genova il 4 febbraio 1995.Dall’età di 15 anni inizia a scrivere canzoni e a studiare canto a Bitetto presso l’insegnante

Lisa Manosperti, grazie alla quale partecipa a diversi saggi presso il Piccolo Teatro di

Toritto.

Negli anni del liceo studia pianoforte al Pentagramma a Bari con Mirko Signorile e chitarra

al Coretto (sempre situato a Bari) con Raffaele Pellegrino.

Verso la maggiore età inizia a seguire gli insegnamenti ed i consigli del Maestro

compositore arrangiatore Valter Sivilotti, con il quale registra un Demo di sette suoi brani

inediti piano e voce nello studio di registrazione di Cavalicco (Udine) in cui vi è la presenza

del fonico Stefano Amerio.

Dopo il liceo classico Quinto Orazio Flacco si iscrive alla facoltà di Lettere-Cultura Teatrale

dell’università di Bari.

Incontra una serie di musicisti baresi con cui collabora e prova diverse formazioni per una

band, ma alla fine decide per la strada di cantautrice solista.

Di recente, oltre a continuare a scrivere canzoni e a studiare canto, ha finito di

lavorare ad un EP di suoi inediti, arrangiati e prodotti dell’artista barese Molla, con la

produzione esecutiva di Marco Valente.

Ha vinto il contest online del Premio Bruno Lauzi per il cantautorato accedendo come

finalista scelta dal web al concorso tenutosi il 24 agosto 2017 ad Anacapri.

Ha partecipato agli stage del "Musicarium" e del "Songwriting camp" organizzati dal

Medimex e SonyAtv per cui è stata selezionata da Pugliasound. (I docenti presenti erano

Giuseppe Anastasi, Giampiero di Carlo, Paola Balestrazzi, Gianni Pollex, Fabio Gargiulo,

Riccardo di Paola, Gianclaudia Franchini, Piero Romitelli ed altri)

È stata selezionata come finalista al concorso per cantautori "Materiale Resistente 2.0"

organizzato a novembre 2017dal Mei (meeting delle etichette indipendenti) al Teatro di

Faenza.

Ha pubblicato il videcolip realizzato da Oz film produzioni cinematografiche di un suo

brano chiamato “Semplicemente” che adesso è presente su youtube.

Ha partecipato al premio Musica contro le mafie, vincendo la targa SIAE come giovane

autrice con il brano “La Libertà” che le ha permesso di prendere parte a Casa Sanremo

2018 nel periodo del Festival.

Ha quindi come da regolamento ritirato la Targa a Casa Sanremo il 6 febbraio 2018 nella

sala Ivan Graziani e si è esibita in serata nella sala Lounge sempre ubicata al Palafiori.