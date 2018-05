Davide Mangione

Classe 1987 nato a Matera e residente a Gravina in Puglia.Diplomato al liceo artistico di Matera “Carlo Levi” nel corso di architettura e laureato presso l’Accademia di belle Arti di Bari nel corso di pittura dove insegna come cultore della materia Disegno per l’arte.

Collabora con diverse realtà musicali nazionali e pugliesi presentando alla stampa e alle riviste locali nel 2010 il primo album con il complesso musicale "DivinaeLaude" promuovendo, con la produzione “A_Morte”, il singolo “Malessere” e il relativo videoclip, ottenendo dalle testate giornalistiche “La Repubblica” e “La gazzetta del mezzogiorno” ottime recensioni .

Successivamente nel 2012, dopo aver pubblicato una raccolta di poesie edito "Il Grillo Editore", incide il primo Ep da solista "Tra i baci degli arrivederci" con la produzione di "Intergea production" girando due videoclip dei brani "Vanità Sfiorite" & "Tra i baci degli arrivederci", quest' ultimo presente nel film "Il cielo non cade" del regista Domenico Laddaga.

Vince nel 2013 il premio “Matite Indipendenti” indetto dal MEI di Faenza

Nel 2015 con un’ autoproduzione incide l'album "La ruota panoramica" presentandolo nella Mediateca Regionale Pugliese e nelle varie scene musicali locali girando e documentando attraverso un video promo la performance live con la produzione “Magrone Produzioni”.

E’ autore della raccolta di poesie “L’ombra dei sogni”, pubblicato nel marzo 2013 edito “Il grillo editore”; della Graphic Novel “ Primo Levi ” sulla rivista “Sapere” edizioni Dedalo; della grafica e della copertina del libro “Fra polvere e luce” di Amelia Sgobba edito “Ibiskos Ulivieri”; della grafica e della copertina del libro “Il rovescio del ricamo” di Annamaria Pappalardi” edito “Il grillo editore”.

Attraverso il progetto “Talking Benches”, con il sostegno dell’assessorato alla cultura di Bari, dall’aministrazione comunale di Bari e dall’Accademia di belle arti di Bari realizza un opera pubblica su una delle panchine presenti sul lungomare Nazario Sauro.

Il 4 settembre pubblica il videoclip del suo ultimo brano “RoseMary” con la produzione di “Bloodynose”, con la collaborazione al mastering di Andrea Bernie De Bernardi ( noto anche per aver lavorato con gruppi come i Zen Circus, Appino e Motta) e patrocinato dall’ente nazionale “Puglia Sounds” e “Teatro Pubblico Pugliese”.

Il 29 settembre del 2017 presenta il suo primo libro illustrato “La morte delle Ninfee” edito “Il grillo editore” in occasione della 13° edizione nazionale della Festa dei Lettori.

Ha suonato e condiviso lo stesso palco con artisti come “Dimartino”, “ Fabrizio Cammarata”, Gianluca Grignani”, “Brunori Sas”.

Al momento sta lavorando in sala di registrazione al suo ultimo album.