Domenico Giannini

inizia lo studio del canto all'età di undici anni. Nel 2002 diventa la voce solista della band “Shaka” con la quale inizia un’intensa attività live in tutta Italia. Tra il 2002 e il 2007 apre i concerti di alcuni artisti nazionali, tra cui quello di Biagio Antonacci.Con la band Shaka vince alcuni concorsi nazionali tra cui l’ultima edizione del “Tim Tour" nel 2005 a Torino e nel

2007 partecipa al MEET per la prima edizione del Concorso dei Concorsi, manifestazione ideata da Franco Zanetti (direttore di Rockol). Vincitore dell’ultima edizione del “Sound is Life” a Roma e finalista nel 2009 al premio Mauro Carratta. Dal 2005 al 2010 è corista nel tour di Aleandro Baldi (vincitore Sanremo 94). Dal 2010 è la voce solista della band “RenoiR “ con la quale compone e registra i brani del loro Ep di esordio "Cambiano le cose" uscito a luglio 2011.

Con i RenoiR inizia l’attività live nell'estate del 2011, la band viene selezionata per i principali festival nazionali e viene premiata come miglior band al “MusicFlash”, contest del gruppo Banca Intesa Sanpaolo con la partecipazione di Radio 105. Nel 2016 lavora come coach nel talent televisivo "Let's Sing" firmando come autore il brano vincitore del programma.

Firma 5 brani del album dell'artista Jonio, tra cui "Inizialmente" brano vincitore dell'ultima edizione del "Cantagiro"

Nel 2017 lavora al suo primo disco da solista da cui viene estratto il singolo "Tutto va veloce" in uscita grazie alla campagna crowdfunding realizzata con Musicraiser.