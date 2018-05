I Brauns nascono nel 2014 da un’ idea di sei ragazzi andriesi con la voglia di esprimersi attraverso la musica. Seppur il rock si presenti come maggior influenza, la band cerca di amalgamare a sé numerosi generi come punk, raggae, elettronica e funk. Tra il 2014 e il 2016 i Brauns partecipano a vari contest arrivando alle fasi finali, mentre nel marzo 2016 pubblicano il loro primo singolo “Tua cugina” (disponibile su tutte le piattaforme e store digitali). Il 5 Luglio 2017 pubblicano con l’ Angapp Music il loro primo EP dall’omonimo titolo: “Brauns” Partecipazione contest:

Accesso diretto - The Semifinal Tour "Sanremo Rock Band" (vincitori)

Finalisti al contest Rec 'n Play (Bari)

Finalisti al Gran Shopping Music Festival

Primo premio al "Corato Music Square" Festival

Primo premio “L’altro Villaggio Music Contest”

Finalisti “ Gazzetta Music Contest”

Finalisti premio “ Mimmo Bucci”

Finalisti “ Road to main stage” ( Radio Italia/Milano)