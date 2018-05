Personale Autorizzato è un progetto che nasce nel 2014 dall'idea di Daniele (Devino) e Francesco (Rush) di diffondere in miglior modo la cultura hip hop e l'arte del rap nella loro città, Barletta, che fino a quel momento aveva si avuto dei musicisti inerenti al genere, ma che mai erano stati capaci di imporre la propria musica sul territorio. Dopo Anni trascorsi in giro per contest e jam session di tutta la regione, nel 2016 il collettivo pubblico in maniera indipendente "Personale Autorizzato Mixtape Vol. 1", una raccolta di 10 tracce su strumentali estere, in cui i due più l'aggiunta di un terzo componente, Francesco a.k.a. Franquo, riescono a farsi riconoscere in giro per la provincia e non solo. Seguirà nel 2017 "Personale Autorizzato Mixtape Vol. 2", con il quale i ragazzi hanno l'opportunità di entrare in contatto con Smuggler's Bazaar, nota etichetta hip hop Romana, che decide di mettere in freedownload sul proprio sito, il nuovo progetto dei ragazzi Barlettani.