Il Palpito dell'uno è un progetto musicale inedito nato, ufficialmente, agli inizi del 2016. Nato dall'idea di Giambattista Ciarmoli, libero pensatore e Francesco Lattorre, batterista. La fusione dai due unisce il classico del cantautorato italiano a sonorità elettroniche, loop e drum machine in una produzione di inediti che "cantano" la società contemporanea, le relazioni, gli amori in musica e PAROLE.Dopo diversi live insieme a Francesco la famiglia Palpito ha un cambio di formazione e aggiunge un componente, con Giuseppe Tredanari al basso e Mattia Ciarmoli alla batteria.componente, con Giuseppe Tredanari al basso e Mattia Ciarmoli alla batteria.Ad Aprile 2016 pubblicano una demo “Canzoni inDirette” contenente le prime sperimentazioni.Successivamente a dicembre dello stesso anno viene pubblicato a sorpresa e in tiratura limitata l'album “Forme canzoni”, è un lavoro intermedio, un lavoro in corso, non finito, fatto bene o fatto male, ma comunque un lavoro. Forme canzoni è un album insolito, autoprodotto e prodotto in poco spazio, tra la camera, la cucina, il box e il bagno(ogni tanto), è pieno di rumori, imperfezioni ed improvvisazioni, ma è pieno zeppo di emozioni, idee, passioni, vite e vissuti. A Dicembre 2017, in occasione del primo live con la nuova formazione, viene pubblicato l'album Fotografie, un restyling della demo Canzoni inDirette con tre nuovi inediti.