Missey aka Francesca Sevi, 23 anni , dalla Puglia a Milano porta con se influenze Jazz, R&B e Soul come interprete e da qualche anno con propri inediti. Si muove come singola in unplugged con la sua loop station, al piano e sperimenta diverse formazioni per il piacere dello scambio e della condivisione nella musica. Forti nelle sue tracce messaggi quali l'emancipazione e la coesione femminile, che spesso portano a concepire esibizioni coreutiche includendo le ragazze promettenti della sua città.