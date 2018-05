Gli MC SOUND è un duo formato dal materano Raffaele Ciniero e il leccese Alessandro Murra, si incontrano casualmente nella stessa accademia musicale a Milano in cui nel 2011 si sono diplomati. Il loro incontro è stato il seme di ciò che è fiorito in seguito sul palcoscenico di diversi locali e teatri,sui quali hanno portato la grinta e il calore della loro musica. Le loro canzoni riportano la semplicità e la spontaneità della cultura lucana e salentina,toccando diversi generi musicali e soffermandosi soprattutto sul reggae e sul pop.Nel 2010 Alessandro e Raffaele registrano il loro primo singolo "sono del sud".Le tematiche che accompagnano i due artisti nel loro percorso presentano diverse sfaccettature affrontano anche argomenti sociali e politici, spesso ironizzando l'attuale situazione e andando contro ogni stereotipo e pregiudizio.Nel estate 2012 Alessandro e Raffaele partecipano al "Festival Show -edizione giovani",tenutosi in diverse piazze del nord italia classificandosi alla prima posizione con il loro singolo "come brucia la luna stanotte".Dopo questa esperienza gli MC SOUND continuano a suonare in diversi locali,piazze e teatri italiani, nel 2018 esce il loro ultimo singolo "Cosa sei per me".