IVAS è un progetto musicale nato nel 2011 in provincia di Salerno. Dopo un periodo dedicato alla composizione, il gruppo inizia l'attività live, la quale si protrae per diversi anni. Il sound della band evoca stati d’animo contrapposti alle frenetiche illusioni del mondo post-moderno, a tratti altera il modo di percepire il tempo ed è caratterizzato da influenze psichedeliche tipiche del rock anni ’60 e ’70, con melodie che a volte trascinano l’ascoltatore in una dimensione onirica. Nel 2017 la band entra in studio per incidere alcuni brani le cui liriche si affacciano su tematiche diverse, quali l’intimità del rapporto uomo-natura, la spontanea propensione umana al cambiamento e all’azione, la possibilità di estraniarsi dal quotidiano, dal mondano, dai ritmi rigidi che affannano gli abitanti del nostro pianeta, dove troppo spesso gli interessi economici prevalgono. Quattro sono i brani inseriti nell’omonimo EP d'esordio (IVAS) uscito il 3 marzo 2018 per Fuffa Recordz sulle principali piattaforme digitali. Fabiana Mariniello: voce; Davide Marra: chitarra; Stefano Cavuoti: chitarra; Alessandro Caggiano : tastiere; Luigi D'auruia: sassofono; Vincenzo Pecoraro: basso; Gianmario Sabini: batteria