Marco Napoli, in arte Sciarra, come Sciarra il colonna che schiaffeggió Papa Bonifacio ottavo, un vero e proprio schiaffo al '' potere ''. Ho iniziato a fare Rap grazie all' arte del freestyle, improvvisare al momento su ogni cosa, oggetto o argomento che sia.Dopo svariati singoli e 4 mixtape, nel 2016 sono arrivato tra i 70 finalisti di areasanremo e ho avuto già molte esperienze cantandolive. Quest' anno sta per arrivare il mio 5 mixtape ! E sarebbe bello arrivare fino in fondo a questo nuovo contest . Grazie per l'occasione.