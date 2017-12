Cerignola, scoperto bunker:era nascosto fucile a pompa

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, coadiuvati dai militari dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, nell’ambito di un servizio coordinato dal Comando Provinciale di Foggia, hanno effettuato decine di perquisizioni personali e domiciliari nei quartieri popolari “Torricelli” e “San Samuele”, quest’ultimo tristemente noto per essere assurto a principale piazza di spaccio cerignolana dove, nei mesi scorsi, sono stati rinvenuti numerosi chilogrammi di stupefacente di ogni tipo oltre che varie armi.

In particolare, a San Samuele, i militari, in un’area comune dei parcheggi condominiali, notavano che una parete era stata di recente stuccata. Il muro veniva pertanto abbattuto e, al di là dello stesso, veniva constatata la presenza di un vero e proprio bunker, al cui interno i militari rinvenivano un fucile a pompa con matricola abrasa e perfettamente funzionante oltre che una cartuccia cal. 12. L’arma, che verrà inviata immediatamente al R.I.S. di Roma per gli accertamenti tecnici, veniva posta in sequestro.

A Torricelli, invece, nel vano ascensore di uno dei palazzi, venivano rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi, mentre sul tetto venivano rinvenuti due fucili ad aria compressa e vari passamontagna, custoditi da un pitbull lasciato evidentemente per scoraggiare controlli da parte delle forze dell’ordine.

L’intera operazione, che ha visto impiegati oltre 100 militari, ha portato all’identificazione di oltre 200 persone, di cui buona parte pregiudicati, al controllo di 30 abitazioni, delle aree condominiali di 10 palazzi, e di 40 box.