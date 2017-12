Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia, congiuntamente a quelli della Squadra Mobile di Chieti, dei Commissariati P.S. di Vasto e San Severo, hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di quattro giovani sanseveresi responsabili di aver commesso una rapina, in data 17 novembre u.s., ai danni della gioielleria “Scafetta” ubicata a Vasto in corso De Parma 3. I particolari dell’operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà in Questura, a Foggia, alle ore 10.30 di oggi.