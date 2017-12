In viale di Ponente,a Ceringola, poco dopo le 23,30 del 24 dicembre, un’esplosione ha interessato la saracinesca del noto panificio “Profumo di Pane”. A seguito dell’esplosione dell’ordigno è saltata la saracinesca dell’esercizio. Sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del Fuoco, per sedare le fiame, anche gli uomini della locale Caserma dei Carabinieri. L’esplosione ha prodotto inoltre la frantumazione della vetrata del portone di accesso al palazzo, posto proprio accanto all’esercizio. Non è esclusa alcuna pista.