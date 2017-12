La banda del bancomat ha colpito anche la notte della vigilia di Natale a Foggia. Un gruppo di malviventi ha preso di mira l'ufficio postale di via Crostarosa: dopo aver utilizzato una utilitaria (risultata rubata) come ariete per aprirsi una breccia all'ingresso dell'ufficio, hanno fatto saltare lo sportello automatico postamat con la ormai nota tecnica della marmotta. L'esplosione, avvenuta intorno alle 4 del mattino, è stata avvertita in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Da quantificare l'ammontare dell'eventuale bottino, qualora i malviventi siano riusciti a mettere le mani sul denaro. Sono in corso verifiche da parte di Poste italiane.