TedX, le idee che meritano di essere diffuse arriiva anche a Foggia. L’evento di Foggia vedrà alternarsi sul palco di Santa Chiara dalle 15,30 alle 21 alcune delle più grandi menti del panorama tecnologico, scientifico, sociale, culturale e artistico locale e nazionale, che relazioneranno sul tema “Il mondo cambia, l’uomo resta”.

Negli ultimi anni il cambiamento è all’ordine del giorno, tutto è in continua trasformazione grazie alle scoperte scientifiche, alla digital transformation, ai nuovi sistemi di telelavoro. Le tecnologie semplificano tanti processi, aprono a mille opportunità, rendono possibili cose prima inimmaginabili e tecnicamente permettono alle persone di sentirsi più vicine.

“Nel mondo che cambia vogliamo lasciarci ispirare da quanto l’uomo può fare, grazie alla sua intelligenza razionale ed emotiva, alla sua forza, ai suoi valori. In questa prima edizione guardiamo alle storie di donne e uomini che fanno la differenza attraverso le proprie idee, la propria umanità. TEDxFoggia è un progetto no profit, frutto del lavoro di un team di 20 professionisti, tutti fortemente motivati dall’idea che il territorio e le persone che lo abitano abbiano bisogno delle idee e dell’ispirazione che il programma TEDx porta con sé. Il cambiamento parte dalle nostre scelte. Ecco perché abbiamo scelto di donare alla nostra Città il primo TEDxFoggia», afferma Giuseppe Di Brisco, organizzatore dlel’evento.

Da tempio della religiosità a culla della cultura, l’Auditorium Santa Chiara è il luogo scelto per la manifestazione. Santa Chiara è un mondo in rovina che l’uomo ha saputo rinnovare, adattandolo al tempo che cambia, ma preservando l’anima di un luogo mistico e ricco di storia. Proprio per questo è la location che più si adatta al TEDxFoggia 2017 e al tema scelto per questa prima edizione.

Sul palco saliranno relatori che si differenziano per professione, provenienza e ambiti di interesse: Veronica Benini - motivatrice; Giuseppe Bianco - astronomo; Matteo Cerri - neurofisiologo; Luigi de Seneen - esperto di formazione; Loretta Falcone - scienziata; Matteo Flora - hacker; Andrea Fontana - sociologo della comunicazione; Luca La Mesa - social media strategist; Felice Limosani - creativo multidisciplinare; Nicola Marino - ar/vr innovator; Stefano Mele - specialista in cybersecurity; Chiara Petrioli - computer scientist; Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza - danzatrici; Michele Vianello - digital evangelist. I biglietti sono acquistabili online, fino a esaurimento posti, sul sito www.tedxfoggia.com tramite piattaforma BookingShow.