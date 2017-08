Colpo all'hotel Vigna Nocelli bottino ingente: 300 mila euro

LUCERA - Colpo grosso all’hotel ristorante Vigna Nocelli lungo la strada statale Foggia-Lucera, uno dei resort più importanti della Capitanata, realizzato alcuni anni fa con la ristrutturazione di una vecchia villa di campagna. Potrebbe infatti oscillare tra i 300 e i 400 mila euro il bottino della rapina compiuta la scorsa notte a Vigna Nocelli, la sala ricevimenti che si trova sulla statale Foggia –Lucera.

Ad agire tre persone che hanno immobilizzato il guardiano della sala ricevimenti, rubando dalla cassaforte il malloppo. I tre hanno agito con il volto coperto, armati e indossavano anche guanti per evitare di lasciare impronte. Dopo il colpo i banditi sono fuggiti con l’Audi di proprietà del guardiano dell’hotel sala ricevimenti che è stata ritrovata dai carabinieri lungo la statale per Foggia.

Sono ovviamente in corso le indagini per cercare di risalire agli autori di un colpo importante. La struttura ricettiva è infatti dotata di numerose telecamere per la videosorveglianza, anche se i banditi, da quel che si è capito dalla dinamica dlela rapina, sono entrati all’interno del resort dirigendosi direttamente nell’area delle sale ricevimento, in quel momento chiuse.

Gli investigatori hanno ovviamente ascoltato il guardiano notturno per cercare di avere ulteriori elementi utili all’indagine. Non è eslcuso che una volta lasciata l’Audi del guardiano, i malviventi si siano allontanati con un’altra vettura: all’ingresso di Foggia provenendo da Lucera c’è lo svincolo della tangenziale che porta in tutte le direzioni.