Scoperta centrale del riciclaggio auto

CERIGNOLA - In una serie di perquisizioni di iniziativa disposte dal Comando della Compagnia Carabinieri di Cerignola, gli uomini del NORM - Aliquota Radiomobile hanno scoperto l’ennesima centrale del riciclaggio di motori e parti di autoveicoli.

I militari, nel corso di una perquisizione locale, infatti, hanno rinvenuto, oltre a varie parti di autovetture, tra cui ammortizzatori, sportelli, cambi, anche 15 motori, tra cui addirittura uno della Maserati, di provenienza furtiva.

A finire nei guai due cerignolani, L.L., cl. '67, e Z.L., cl. '74, entrambi pregiudicati.

Per la refurtiva, che intanto veniva posta sotto sequestro, sono tuttora in corso accertamenti presso le case costruttrici per risalire all’identità dei legittimi proprietari.

I due responsabili sono invece stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per concorso in ricettazione e riciclaggio.

Non è escluso che ikl furto di motori così potenti possa avere dei collegamenti con altre attività criminali. Spesso le bande cerignoane che si dedicano all’assalto di mezzi blindati portavalori oppure ai tir sulla statale 16 e spesso anche lungo l’autostrada, utilizzano auto di grossa cilindrata.

Con l’operazione effettuata dai carabinieri della compagnia di Cerignola l’altro giorno, salgono a cinque i capannoni e le rimesse scoperte dalle forze dell’ordine dove erano custoditi materiali smontati dalle auto rubate. Un vero e proprio campionario di pezzi di ricambio: da quelli per i motori a quelli per le carrozzerie, senza rinunciare neanche alle gomme che, per le auto di grossa cilindrata, hanno un enorme valore. E’ evidente che questi pezzi hanno un loro mercato collaterale, tutto in nero, che alimenta l’economia sommersa.