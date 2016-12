Rubati due mezzi dal deposito Amiu

Due mezzi della ditta Amiu Puglia, quella che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città di Foggia, sono stati rubati, nel corso della scorsa notte, dal deposito in cui erano parcheggiati in via Fratelli Biondi a Foggia. Si tratta di un Land Rover munito di atomizzatore e di un Piaggio Porter con idropulitrice. Stando a quanto stabilito dalla Polizia, pare che ignoti abbiano forzato il cancello pedonale e fatto ingresso all'interno della struttura tagliando le lamiere a protezione del cancello ferrato. Ad accorgersi del furto gli operai, all'apertura della struttura. Gli stessi hanno allertato la Polizia, che conduce le indagini.

«Il furto di due mezzi per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade avvenuto questa notte nella sede di Foggia di Amiu Puglia è un gesto inqualificabile, che condanniamo in modo fermo e deciso. I balordi che si sono resi protagonisti di questo episodio, hanno colpito l’attività che l’azienda svolge nell’interesse della nostra comunità in un settore importante e delicatissimo. Siamo certi che il lavoro degli inquirenti, che ringraziamo per l’attività di indagine avviata, permetterà di individuare e punire coloro i quali si sono macchiati di un furto che è con ogni evidenza un danno arrecato alla città proprio alla vigilia delle festività natalizie», afferma l’assessore all’ambiente, Francesco Morese.