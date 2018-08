Dopo la licenza non rientra in carcere: arrestato per evasione

Aveva avuto un permesso per uscire qualche giorno dal carcere, ma non ha più fatto ritorno. Michele Nardacchione, 28 anni, è stato arrestato dalla polizia di Lucera (Fg) per evasione. L'uomo si trovava in carcere in qualità di detenuto semilibero per scontare una pena per furto e truffa, ma il giorno in cui sarebbe dovuto rientrare nella casa circondariale di Lucera, non si è presentato. Gli agenti allora si sono mossi per cercarlo e l'hanno trovato a casa sua. Al momento è nuovamente in carcere.