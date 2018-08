Foggia, nascondeva la droga in un cespuglio: arrestato 20enne

FOGGIA - Nascondeva 365 grammi di marijuana in un cespuglio, ma la polizia ha scoperto il suo nascondiglio e così lo spacciatore è finito in manette. Si tratta di un pusher di 20 anni beccato in flagrante dai carabinieri di Casalnuovo Monterotaro, nell’ambito dei servizi volti ad arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel Foggiano.

Il giovane certo di non essere scoperto, si era appartato in un terreno agricolo nei pressi della propria abitazione a Casalnuovo M.ro per nascondere il grosso della droga in un cespuglio, non immaginando di essere sotto osservazione da parte dei carabinieri. Il 20enne era stato poi visto nascondere sotto un’autovettura parcheggiata lungo la stessa via altre confezioni, 21 grammi di droga in dosi più piccole, pronte per essere smerciate ai suoi acquirenti.

I militari, seguita a distanza tutta la manovra, hanno quindi deciso di intervenire arrestando il ragazzo in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mettendolo ai domiciliari.