Ennesimo furgone sequestrato, braccianti e caporale riescono a fuggire

I Carabinieri di Manfredonia hanno sequestrato un altro furgone utilizzato dai caporali per il trasporto di extracomunitari impiegati come braccianti nei campi. Nelle prime ore del mattino di oggi, vicino Borgo Mezzanone, i militari hanno intercettato il mezzo, con targa bulgara: i conducenti e i trasportati si sono accorti della presenza delle forze dell'ordine e dopo un breve inseguimento hanno abbandonato il furgone sul ciglio della strada, fuggendo a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Il mezzo, sequestrato, era privo di documenti, e i sedili erano stati sostituiti con panche di legno di fortuna. I militari hanno trovato anche quaderni e registri con nomi e rendicontazioni: ora sono al lavoro per identificare il proprietario del mezzo.