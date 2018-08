Hanno inseguito per dieci chilometri un furgone pieno di migranti che non si è fermato al posto di blocco, ma alla fine due carabinieri sono riusciti a fermare due presunti caporali, mentre gli altri sono fuggiti a piedi. È successo tutto tra Cerignola e Manfredonia, strada che i migranti che lavorano nelle campagne percorrono sempre per tornare nel centro di Borgo Mezzanone, dove vengono ospitati. I Carabinieri, notando il mezzo colmo di persone, hanno intimato all'autista di fermarsi, ma questo ha accelerato, svoltando in direzione Orta Nova. È quindi scattato l'inseguimento, durato oltre dieci chilometri, e quando ha capito di non poter sfuggire, il mezzo si è fermato e la fuga dei migranti è proseguita a piedi. I militari sono riusciti a fermare i due presunti caporali, un 30enne gambiano e un 36enne del Mali, entrambi senza fissa dimora, che sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L'autista del mezzo era sprovvisto di patente di guida, il furgone non era coperto nemmeno dall'assicurazione, ed era stato modificato per essere adibito al trasporto di persone.