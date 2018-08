Da un anno picchiava il padre e pretendeva soldi per la droga: arrestato

Un 36enne foggiano è stato arrestato questa mattina per aver ripetutamente maltrattato e minacciato di morte il padre, che non voleva dargli i soldi per acquistare la droga. L'uomo dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Da ormai un anno, infatti, il 36enne tormentava il padre, minacciandolo che se non gli avesse consegnato il denaro l'avrebbe ammazzato, e quando non otteneva quel che voleva, lo picchiava e spaccava i mobili di casa. Con le somme ricevute, l'uomo acquistava la droga: la svolta è arrivata quando il padre, sopraffatto e pieno di frustrazioni psicologiche e fisiche, ha deciso di denunciare il figlio, e i poliziotti sono andati a prenderlo a casa. Ora si trova nel carcere di Foggia.