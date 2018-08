Spaccio, arrestati due rifugiati gambiani: avevano mezzo kg di droga e 1500 euro in contanti

Due gambiani, Musa Sowe, 21 anni, e Baba Sanneh, 31, sono stati arrestati a Zapponeta (Fg) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due erano regolarmente in Italia per motivi umanitari e risiedevano a Borgo Mezzanone, presso l'ex pista alle spalle del Centro Accoglienza per richiedenti asilo. I due, a bordo di una Opel Corsa con targa bulgara, alla vista dei carabinieri sono scappati, mettendo la retromarcia e poi fuggendo in una strada sterrata. Prima di andare via, i due avevano lanciato dal finestrino due buste di plastica, sequestrate poi dai militari, che contenevano oltre mezzo chilo di marijuana. I gambiani sono poi fuggiti a piedi e sono stati bloccati: perquisiti, avevano in tutto 1500 euro in contanti, probabili proventi dello spaccio. I due si trovano nel carcere di Foggia.