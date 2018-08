Va a prendere il denaro estorto a un imprenditore, ma trova la polizia ad aspettarlo: arrestato

Un uomo di 43 anni, Mario Antonio Luminoso, pregiudicato e sorvegliato speciale, è stato arrestato a San Severo nella tarda serata di ieri per aver cercato di estorcere denaro a un imprenditore agricolo a cui il 9 luglio scorso era stato rubato un trattore del valore di 9mila euro. A cavallo di Ferragosto, Luminoso è andato dall'imprenditore, sostenendo di sapere chi gli avesse sottratto il mezzo e offrendosi di aiutarlo a riaverlo indietro. Il 43enne ha chiesto all'imprenditore 15mila euro per la restituzione del furto, da consegnare agli autori materiali, e 2mila euro per la sua intermediazione.

L'imprenditore ha immediatamente avvisato la polizia: con un pretesto ha poi contattato Luminoso, chiedendogli di vedere il mezzo, e il 43enne gli ha dato istruzioni su come e dove dovesse avvenire la consegna del denaro. La vittima è poi stata accompagnata da Luminoso in un strada di campagna dove era nascosto il trattore, successivamente il pregiudicato è poi andato dalla moglie dell'imprenditore - che avrebbe dovuto consegnargli il denaro - ma al suo arrivo ha trovato gli agenti, che l'hanno arrestato e condotto nel carcere di Foggia.