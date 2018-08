Scontro nel Foggiano, muoiono due giovani di Torremaggiore

Due giovani - di 22 e 24 anni, di Torremaggiore (Foggia) - sono morti ed altre due persone sono rimaste ferite nello scontro tra quattro veicoli sulla strada statale 693, nel tratto che collega il santuario San Nazario ad Apricena (Foggia). Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture (tra cui il suv su cui viaggiavano le due vittime) e due camper. I feriti sono stati condotti con l’elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e carabinieri della compagnia di San Severo.

In base a una prima ricostruzione della dinamica, il Suv, con a bordo cinque persone, si sarebbe scontrato con uno dei due camper provenienti dalla corsia opposta: in seguito all'urto i due mezzi sarebbero andati fuori strada. il conducente dell'altro camper che seguiva il primo, avrebbe perso il controllo finendo contro il muretto prendendo anche fuoco ma provvidenziale sarebbe stato l'arrivo di alcuni soccorritori per far evacuare il mezzo. Tuttavia per le due ragazze che erano a bordo del Suv non ci sarebbe stato niente da fare. Una terza persona che era nella vettura versa in gravi condizioni.