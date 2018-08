Incidente o omicidio? Sono gli interrogativi che ruotano attorno al ritrovamento del cadavere di Angelo Mancini, un agricoltore 66enne rinvenuto in zona Calderoso a San Marco in Lamis. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto accanto al suo trattore ma a suscitare qualche dubbio sono una ferita alla testa che potrebbe essere stata provocata da una caduta ma anche da un colpo inferto con qualche oggetto, oltre ad alcune macchcie di sangue distante dal luogo del ritrovamento. Gli investigatori propenderebbero per un infortunio sul lavoro ma è evidente che a chiarire ogni dubbio sarà l'autopsia che verrà disposta dal magistrato. La vittima era conosciuta come un tipo un po' irrequieto e litigioso tant'è che qualche mese fa era stata arrestata per lesioni e atti persecutori nei confronti di alcuni suoi familiari.